Названы популярные и редкие имена новорожденных в Рязанской области в мае

Всего в мае в Рязанской области зарегистрировано 486 новорожденных, из них 246 — девочки, 240 — мальчики. Самыми популярными женскими именами стали Варвара (14), Алиса (13), Есения (11), София (11), Полина (10), Виктория (9), мужские — Иван (14), Михаил (13), Дмитрий (11), Александр (10), Матвей (10), Павел (10), Максим (8). Реже всего девочек называли Аленами, Златами, Клавдиями, Ольгами, Натальями, мальчиков — Викторами, Андреями, Борисами, Русланами, Федорами. Самые «необычные» женские имена — Алисия, Ария, Забава, мужские — Лука.

Названы популярные и редкие имена новорожденных в Рязанской области в мае. Об этом сообщила пресс-служба регионального ЗАГСа в соцсетях.

Всего в мае в Рязанской области зарегистрировано 486 новорожденных, из них 246 — девочки, 240 — мальчики.

Самыми популярными женскими именами стали Варвара (14), Алиса (13), Есения (11), София (11), Полина (10), Виктория (9), мужские — Иван (14), Михаил (13), Дмитрий (11), Александр (10), Матвей (10), Павел (10), Максим (8).

Реже всего девочек называли Аленами, Златами, Клавдиями, Ольгами, Натальями, мальчиков — Викторами, Андреями, Борисами, Русланами, Федорами.

Самые «необычные» женские имена — Алисия, Ария, Забава, мужские — Лука.

Ранее в перинатальном центре назвали редкие имена новорожденных в Рязани в мае.