Названы самые редкие имена новорожденных в Рязани в мае
Самыми редкими женскими именами стали Паулина, Амелия, Аврора и Алисия. Чаще всего новорожденных называли Варварами и Полинами. Редкими мужскими именами стали Лука и Марсель, популярным — Михаил. Всего в мае в МФЦ перинатального центра зарегистрировали 78 малышей: 51 мальчик и 27 девочек.
Названы самые редкие имена новорожденных в Рязани в мае. Соответствующую информацию 13 июня сообщила пресс-служба областного перинатального центра в соцсетях.
Самыми редкими женскими именами стали Паулина, Амелия, Аврора и Алисия. Чаще всего новорожденных называли Варварами и Полинами.
Редкими мужскими именами стали Лука и Марсель, популярным — Михаил.
Всего в мае в МФЦ перинатального центра зарегистрировали 78 малышей: 51 мальчик и 27 девочек.