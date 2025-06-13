Названы самые редкие имена новорожденных в Рязани в мае

Самыми редкими женскими именами стали Паулина, Амелия, Аврора и Алисия. Чаще всего новорожденных называли Варварами и Полинами. Редкими мужскими именами стали Лука и Марсель, популярным — Михаил. Всего в мае в МФЦ перинатального центра зарегистрировали 78 малышей: 51 мальчик и 27 девочек.