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Названы самые редкие имена новорожденных в Рязани в мае
Самыми редкими женскими именами стали Паулина, Амелия, Аврора и Алисия. Чаще всего новорожденных называли Варварами и Полинами. Редкими мужскими именами стали Лука и Марсель, популярным — Михаил. Всего в мае в МФЦ перинатального центра зарегистрировали 78 малышей: 51 мальчик и 27 девочек.

Названы самые редкие имена новорожденных в Рязани в мае. Соответствующую информацию 13 июня сообщила пресс-служба областного перинатального центра в соцсетях.

Самыми редкими женскими именами стали Паулина, Амелия, Аврора и Алисия. Чаще всего новорожденных называли Варварами и Полинами.

Редкими мужскими именами стали Лука и Марсель, популярным — Михаил.

Всего в мае в МФЦ перинатального центра зарегистрировали 78 малышей: 51 мальчик и 27 девочек.