Малков: продажи рязанских производителей выросли благодаря проекту Wildberries&Russ

Губернатор Рязанской области Павел Малков подвел первые итоги работы с проектом поддержки региональных предпринимателей «Платформа роста» от Wildberries & Russ. Обсуждение состоялось на ПМЭФ.
По словам главы региона, рязанский бизнес благодаря проекту «растет просто на глазах». В него отобрано 16 компаний из региона.
«Всего за три месяца выручка суммарно на 80% увеличилась через маркетплейс. Есть пример, когда кратно растут. У нас продажи производителя светильников выросли в семь раз за три месяца, кровельные системы, водоотведения, вентиляции- в пять раз, продажи косметики — в три раза. Соответственно проект этот будет развивать, продолжать, расширять его на других представителей нашего бизнеса», — сказал губернатор.
Ранее он на ПМЭФ предложил проводить проводить малые госзакупки через Wildberries.