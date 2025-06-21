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Экс-глава МИД Австрии объяснила, почему для нее важен дом в рязанской деревне
Как отметила Кнайсль, она пять лет не имела постоянного жилья и иногда вынуждена была «спать на улице». Переехала в Рязанскую область, потому что хотела жить в доме. «Я пыталась строить его, я все еще строю, потому что это нелегко. Ничто не дается легко. Я не хочу жаловаться. И я рада, я очень благодарна, что я нашла маленькую деревню, что у меня хорошие соседи, что я пытаюсь построить дом. Да, это требует больших усилий», — заявила Кнайсль.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в кулуарах ПМЭФ объяснила, почему для нее важен дом в Рязанской области. Об этом она 21 июня рассказала «Фонтанке. ру».

Как отметила экс-глава МИД Австрии, она пять лет не имела постоянного жилья и иногда вынуждена была «спать на улице». Кнайсль переехала в Рязанскую область, потому что хотела жить в доме.

«Я пыталась строить его, я все еще строю, потому что это нелегко. Ничто не дается легко. Я не хочу жаловаться. И я рада, я очень благодарна, что я нашла маленькую деревню, что у меня хорошие соседи, что я пытаюсь построить дом», — заявила Кнайсль, добавив, что это требует больших усилий.

Напомним, в 2023 году она переехала в Рязанскую область и поселилась в деревне Петрушово Касимовского района.