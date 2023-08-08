Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
28°
Сбт, 12
26°
Вск, 13
25°
ЦБ USD 97.28 -0.12 11/08
ЦБ EUR 107.16 0.27 11/08
Нал. USD 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Нал. EUR 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Новости
Итоги года New
Публикации
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
Вчера 10:27
992
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
5 478
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
12 512
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
10 003
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Экс-министр иностранных дел Австрии поселилась в Рязанской области

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поселилась в Рязанской области. Об этом 8 августа пишет «Вид сбоку».

Кнайсль сняла дом в деревне Петрушове Касимовского района и будет жить в нем еще месяц. Недавно она посетила праздник «Макушка лета». Издание пишет, что бывшую чиновницу впечатлила песня Олега Газманова «Вперед, Россия», которую на празднике исполнил мальчик.

Отмечается, что президент России Владимир Путин в 2018 году был на ее свадьбе. Последний раз главу государства она видела в 2019 году.

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 годы. После подверглась угрозам и уехала во Францию, а затем в Ливан. Позже она входила в состав совета директоров «Роснефти». Сейчас работает в Санкт-Петербургском Центре G.O.R.K.I. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России) при СпбГУ.