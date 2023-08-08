Экс-министр иностранных дел Австрии поселилась в Рязанской области

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поселилась в Рязанской области. Об этом 8 августа пишет « Вид сбоку ».

Кнайсль сняла дом в деревне Петрушове Касимовского района и будет жить в нем еще месяц. Недавно она посетила праздник «Макушка лета». Издание пишет, что бывшую чиновницу впечатлила песня Олега Газманова «Вперед, Россия», которую на празднике исполнил мальчик.

Отмечается, что президент России Владимир Путин в 2018 году был на ее свадьбе. Последний раз главу государства она видела в 2019 году.

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 годы. После подверглась угрозам и уехала во Францию, а затем в Ливан. Позже она входила в состав совета директоров «Роснефти». Сейчас работает в Санкт-Петербургском Центре G.O.R.K.I. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России) при СпбГУ.