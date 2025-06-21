Бастрыкин потребовал доклад после нападения подростков на мужчину в Рязани

Инцидент произошел в микрорайоне Дашково-Песочня. Отмечается, что группа несовершеннолетних напала на нетрезвого мужчину. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Рязанской области Олегу Васильеву организовать процессуальную проверку и представить доклад.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад после нападения подростков на мужчину в Рязани. Об этом 21 июня сообщил Информационный центр следкома в соцсетях.

Инцидент произошел в микрорайоне Дашково-Песочня. Отмечается, что группа несовершеннолетних напала на нетрезвого мужчину.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Рязанской области Олегу Васильеву организовать процессуальную проверку и представить доклад.

Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке.