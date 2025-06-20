В рязанских колониях снова нашли нарушения
На этот раз представители прокуратуры зафиксировали в рязанских ИК нарушения, связанные с ненадлежащим проведением сотрудниками воспитательных мероприятий с осужденными, несвоевременной постановкой лиц, систематически нарушающих правила внутреннего распорядка, на профилактический учет, некачественной подготовкой материалов для направления в суд для рассмотрения ходатайств осужденных в порядке исполнения приговора, содержащих неполные и недостоверные сведения. Начальникам исправительных учреждений внесены представления. Ранее в рязанских колониях нашли массовые нарушения.
В рязанских колониях снова нашли нарушения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
На этот раз представители прокуратуры зафиксировали в рязанских ИК нарушения, связанные с ненадлежащим проведением сотрудниками воспитательных мероприятий с осужденными, несвоевременной постановкой лиц, систематически нарушающих правила внутреннего распорядка, на профилактический учет, некачественной подготовкой материалов для направления в суд для рассмотрения ходатайств осужденных в порядке исполнения приговора, содержащих неполные и недостоверные сведения.
Начальникам исправительных учреждений внесены представления.
Ранее в рязанских колониях нашли массовые нарушения.