В рязанских колониях снова нашли нарушения

На этот раз представители прокуратуры зафиксировали в рязанских ИК нарушения, связанные с ненадлежащим проведением сотрудниками воспитательных мероприятий с осужденными, несвоевременной постановкой лиц, систематически нарушающих правила внутреннего распорядка, на профилактический учет, некачественной подготовкой материалов для направления в суд для рассмотрения ходатайств осужденных в порядке исполнения приговора, содержащих неполные и недостоверные сведения. Начальникам исправительных учреждений внесены представления. Ранее в рязанских колониях нашли массовые нарушения.