В рязанских колониях нашли массовые нарушения

Во время проверок колоний в регионе зафиксированы нарушения уголовно-исполнительного и трудового законодательства. В некоторых ИК установлено несоблюдение периодичности и сроков выплат зарплаты отбывающим наказание, а также порядка выплаты окончательных расчетов при прекращении их трудовой деятельности. Помимо этого, имелись факты невыдачи средств индивидуальной защиты, отсутствие проведения специальной оценки условий труда на отдельных производственных участках и несвоевременное проведение инструктажей по технике безопасности. Начальникам исправительных учреждений внесено семь представлений. Спецпрокурор возбуждено четыре дела об административных правонарушениях. Устранение нарушений находится на контроле спецпрокурора.

В рязанских колониях нашли массовые нарушения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время проверок колоний в регионе зафиксированы нарушения уголовно-исполнительного и трудового законодательства. В некоторых ИК установлено несоблюдение периодичности и сроков выплат зарплаты отбывающим наказание, а также порядка выплаты окончательных расчетов при прекращении их трудовой деятельности. Помимо этого, имелись факты невыдачи средств индивидуальной защиты, отсутствие проведения специальной оценки условий труда на отдельных производственных участках и несвоевременное проведение инструктажей по технике безопасности.

Начальникам исправительных учреждений внесено семь представлений. Спецпрокурор возбуждено четыре дела об административных правонарушениях.

Устранение нарушений находится на контроле спецпрокурора.