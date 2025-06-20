В полиции сообщили подробности серьезного ДТП под Рязанью

ДТП случилось 19 июня на 19 километре автодороги «Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» в Рязанском районе. 46-летний рязанец, управляя автомобилем «ГАЗ-3302», столкнулся с автомобилем «ЗАС Шанс» под управлением 39-летнего жителя Рязанского района. Пострадали водитель легковушки, а также его пассажиры — грудной ребенок в возрасте 7 месяцев и 33-летняя женщина. Пострадавшим оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.