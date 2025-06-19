В Рязанском районе произошло серьезное ДТП
Отмечается, что авария случилась в селе Алеканово. «В иномарке была годовалая девочка, к счастью, все остались живы. Женщина вылетела из заднего окна в кювет, сильно пострадала», — пишет очевидец.
В Рязанском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Отмечается, что авария случилась в селе Алеканово.
«В иномарке была годовалая девочка, к счастью, все остались живы. Женщина вылетела из заднего окна в кювет, сильно пострадала», — пишет очевидец.