В Рязанском районе произошло серьезное ДТП

Отмечается, что авария случилась в селе Алеканово. «В иномарке была годовалая девочка, к счастью, все остались живы. Женщина вылетела из заднего окна в кювет, сильно пострадала», — пишет очевидец.