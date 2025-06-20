У двух рязанцев арестовали автомобили за долги по ЖХК

Отмечается, что жительница села Береговая Погореловка Пронского района в течение многих лет не оплачивала коммунальные платежи. Сейчас ее задолженность свыше 400 тысяч рублей. В Пронске хозяин частного дома задолжал 150 тысяч рублей. В счет взыскания долгов приставы арестовали у них автомобили. После их продажи средства направят на погашение задолженности по коммунальным платежам.

У двух рязанцев арестовали автомобили за долги по ЖХК. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что жительница села Береговая Погореловка Пронского района в течение многих лет не оплачивала коммунальные платежи. Сейчас ее задолженность свыше 400 тысяч рублей.

В Пронске хозяин частного дома задолжал 150 тысяч рублей.

В счет взыскания долгов приставы арестовали у них автомобили. После их продажи средства направят на погашение задолженности по коммунальным платежам.