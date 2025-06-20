Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии без переезда

В список вошли: химик-разработчик с зарплатов от 200 000 рублей, далее идет ассистент в онлайн-сервис по транспортировке важных посылок и поручений, до 239 545 рублей за месяц. Также ищут бизнес-аналитика (230 000 ₽), разработчика Java Developer (220 000 ₽), автомеханика (автослесарь) в техцентр (190 000 ₽), сварщика на полуавтомат (160 000 ₽), врача стоматолога-имплантолога (350 000 ₽).

Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии без переезда. Об этом пишет HH.RU.

В список вошли: химик-разработчик с зарплатов от 200 000 рублей, далее идет ассистент в онлайн-сервис по транспортировке важных посылок и поручений, до 239 545 рублей за месяц.

Также ищут бизнес-аналитика (230 000 ₽), разработчика Java Developer (220 000 ₽), автомеханика (автослесарь) в техцентр (190 000 ₽), сварщика на полуавтомат (160 000 ₽), врача стоматолога-имплантолога (350 000 ₽).