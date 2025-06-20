Путин: Россия не добивается капитуляции со стороны Украины

Президент на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия не добивается капитуляции со стороны Украины. По словам главы государства, РФ настаивает на признании реалий, которые «сложились на земле».

Президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия не добивается капитуляции со стороны Украины. Его слова в пятницу, 20 июня, передало РИА Новости.

По словам главы государства, Россия настаивает на признании реалий, которые «сложились на земле».