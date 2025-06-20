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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 21-22 июня
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В музыкальном театре состоится премьера мюзикла «Сирано де Бержерак», а в МКЦ пройдет концерт оркестра CAGMO «Саундтреки Ханса Циммера».

Во дворце молодежи рязанцы смогут посетить гала-концерт XI международного фестиваля-конкурса эстрадной и жанровой музыки «Венец шансона».

На сцене филармонии рязанцам представят творческий проект «Победа в каждом из нас», посвященный всем рязанцам, прошедшим тяжелые годы войны.

На спорткомплексе ЦСК пройдут соревнования по классическому жиму — кубок ассоциации ветеранов СВО, а жители села Ижевское ждут гостей на день села.

В научно-методическом центре народного творчества состоится IV межрегиональный биеннале конкурс-фестиваль рязанского костюма «Рязанскую поневу за кремлем видно».

В ТРЦ «Марко Молл» пройдет анимационная программа «Полетим по лету», а в Константинове пройдет фестиваль современного искусства «Есенин ЯР».

21 июня площадь перед МКЦ станет местом памяти и скорби — рязанцев приглашают на масштабное мероприятие, посвященное Всероссийской акции «Свеча памяти».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».