Глава Минтруда высказался о возможности сделать 31 декабря выходным

Глава Минтруда Котякова на ПМЭФ-2025 заявил, что министерство «постарается сделать 31 декабря 2026 года в России выходным днем». Ранее Министерство труда РФ предложило сделать 31 декабря 2025 года выходным за счет переноса выходных праздничных дней. Однако Госдума отклонила данный проект.