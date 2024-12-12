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Госдума отклонила законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем
Нерабочий день планировалось ввести за счет исключения из новогодних каникул 8 января.

Госдума отклонила законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем. Об этом пишет РИА Новости.

Нерабочий день планировалось ввести за счет исключения из новогодних каникул 8 января.

Также отмечается, что в этом году 31 декабря и так будет выходным, за счет переноса с 7 января (это было воскресенье).

Ранее Минтруда предлагало сделать 31 декабря 2025 года выходным за счет переноса выходных праздничных дней.