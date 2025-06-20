ГАИ: пешеход, которого сбили в центре Рязани, скрылся с места ДТП

Там рассказали, что 19 июня на Первомайском проспекте 52-летний рязанец, управляя автомобилем KIA наехал на неустановленного пешехода, который скрылся с места происшествия. «Сведений о пострадавших по данному факту, в Госавтоинспекцию не поступало. Также сообщаем, что сотрудников полиции как участников ДТП, на месте происшествия не было», — сообщили в ГАИ. Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пешеход, которого сбили в центре Рязани, скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Там рассказали, что 19 июня на Первомайском проспекте 52-летний рязанец, управляя автомобилем KIA наехал на неустановленного пешехода, который скрылся с места происшествия.

«Сведений о пострадавших по данному факту, в Госавтоинспекцию не поступало. Также сообщаем, что сотрудников полиции как участников ДТП, на месте происшествия не было», — сообщили в ГАИ.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пострадавший пешеход находился без сознания.