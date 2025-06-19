В центре Рязани произошла авария

По словам очевидца, авария произошла на пересечении Первомайского проспекта и улицы Типанова. Там столкнулись автомобили Kia и Hyundai. Одна из легковушек пыталась избежать ДТП и сбила пожилого мужчину, он лежал без сознания на пешеходном переходе. Свидетель добавил, что из второй иномарки вышел человек в форме силовых структур. Официальная информация не поступала.

На рязанском перекрестке сбили человека. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщил очевидец.

По его словам, авария произошла на пересечении Первомайского проспекта и улицы Типанова. Там столкнулись автомобили Kia и Hyundai. Одна из легковушек пыталась избежать ДТП и сбила пожилого мужчину, он лежал без сознания на пешеходном переходе.

Свидетель добавил, что из второй иномарки вышел человек в форме силовых структур.

Официальная информация не поступала.