В центре Рязани произошла авария
По словам очевидца, авария произошла на пересечении Первомайского проспекта и улицы Типанова. Там столкнулись автомобили Kia и Hyundai. Одна из легковушек пыталась избежать ДТП и сбила пожилого мужчину, он лежал без сознания на пешеходном переходе. Свидетель добавил, что из второй иномарки вышел человек в форме силовых структур. Официальная информация не поступала.
На рязанском перекрестке сбили человека. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщил очевидец.
По его словам, авария произошла на пересечении Первомайского проспекта и улицы Типанова. Там столкнулись автомобили Kia и Hyundai. Одна из легковушек пыталась избежать ДТП и сбила пожилого мужчину, он лежал без сознания на пешеходном переходе.
Свидетель добавил, что из второй иномарки вышел человек в форме силовых структур.
Официальная информация не поступала.