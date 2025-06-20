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ДТП в Борках устроил пьяный водитель
ДТП произошло 20 июня, примерно в 17:00, в Борках около дома № 67А по улице 9-й район. По предварительной информации ГАИ, 30-летний местный житель сел за руль «ВАЗ-2113» пьяным, не справился с управлением и врезался в забор. Пострадавших нет. Автомобиль получил незначительные механические повреждения. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ГАИ сообщила подробности ДТП в Борках. Их опубликовала пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.

ДТП произошло 20 июня, примерно в 17:00, в Борках около дома № 67А по улице 9-й район.

По предварительной информации ГАИ, 30-летний местный житель сел за руль «ВАЗ-2113» пьяным, не справился с управлением и врезался в забор.

Пострадавших нет. Автомобиль получил незначительные механические повреждения.

По данным ГАИ, мужчина не в первый раз садится за руль в нетрезвом виде, ему грозит уголовная ответственность. Отмечается, что составлен протокол об административном правонарушении, злоумышленнику грозит арест на срок от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в соцсетях сообщали о ДТП.