Для правительства Рязанской области купят автобус за 18,6 миллионов рублей

Автобус должен быть белого цвета с кондиционером, круиз-контролем, регулируемыми креслами, полками, багажным отделением, видеонаблюдением, солнцезащитными шторками, видео- и аудиосистемой, холодильником и спальным местом для водителя. Он предназначается для перевозки не более 60 пассажиров. Согласно документам, необходимо купить автобус модели King Long XMQ6129Y. Отмечается, что на приобретение транспортного средства иностранного государства выдало разрешение министерство промышленности и торговли РФ. Производитель автобуса — Китай.

На поставку автобуса для правительства Рязанской области выделили 18 миллионов 578 тысяч 451 рубль из регионального бюджета. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Автобус должен быть белого цвета с кондиционером, круиз-контролем, регулируемыми креслами, полками, багажным отделением, видеонаблюдением, солнцезащитными шторками, видео- и аудиосистемой, холодильником и спальным местом для водителя.

Он предназначается для перевозки не более 60 пассажиров. Согласно документам, необходимо купить автобус модели King Long XMQ6129Y.

Отмечается, что на приобретение транспортного средства иностранного государства выдало разрешение министерство промышленности и торговли РФ. Производитель автобуса — Китай.

Доставку в Рязань осуществят до 1 ноября 2025 года.

Заказчиком выступило ГКУ РО «Управление делами Правительства Рязанской области».

Напомним, ранее стало известно, что региональное правительство купит машину пурпурного цвета за 9 миллионов 585 тысяч рублей.