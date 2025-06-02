В Рязани из окна многоэтажки выпала девушка
Трагедия произошла в Олимпийском городке во дворе дома № 2. По словам местных жителей, на вид погибшей 16-18 лет. На месте работали скорая и полиция. Официальная информация уточняется.
В Рязани из окна многоэтажки выпала девушка. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели.
Трагедия произошла в Олимпийском городке во дворе дома № 2.
По словам местных жителей, на вид погибшей 16-18 лет. На месте работали скорая и полиция.
Официальная информация уточняется.