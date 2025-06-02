В мясных продуктах российских производителей нашли клей и сальмонеллу

Отмечается, что в индейке производителя ООО «Индюшкин двор» обнаружили превышение лекарственного препарата монензина, а в ветчине «Владимирского стандарта» — следы диклофенака. В молочных сосисках АО «Сочинский мясокомбинат» нашли следы использования ферментного препарата трансглютаминазы (мясной клей, который снижает себестоимость производства мясной продукции).

В мясных продуктах российских производителей нашли клей и сальмонеллу. Об этом пишет Shot со ссылкой на источники.

Отмечается, что в индейке производителя ООО «Индюшкин двор» обнаружили превышение лекарственного препарата монензина, а в ветчине «Владимирского стандарта» — следы диклофенака.

В молочных сосисках АО «Сочинский мясокомбинат» нашли следы использования ферментного препарата трансглютаминазы (мясной клей, который снижает себестоимость производства мясной продукции).

В публикации подчеркивается, что это сырье запрещено использовать в России, ведь его употребление может привести к аутоиммунным заболеваниям.

Сальмонелла обнаружили в курином шницеле от ОАО «Волжанин».