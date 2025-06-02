После наезда подростка-самокатчика на пожилую рязанку возбудили уголовное дело

На одной из улиц Рязани 15-летний подросток на электросамокате сбил 67-летнюю женщину на тротуаре 28 мая. Пострадавшая упала и получила травмы. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователи проводят экспертизы и собирают доказательства, чтобы выяснить все детали происшествия.

После наезда подростка-самокатчика на пожилую рязанку возбудили уголовное дело. Об этом сообщил региональный следком.

На одной из улиц Рязани 15-летний подросток на электросамокате сбил 67-летнюю женщину на тротуаре 28 мая. Пострадавшая упала и получила травмы.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Следователи проводят экспертизы и собирают доказательства, чтобы выяснить все детали происшествия.