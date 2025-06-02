«Новые люди» провели ярмарку-дегустацию «В России вкуснее» в поддержку рязанских фермеров и производителей

Партия «Новые люди» провела ярмарку-дегустацию «В России вкуснее». В рамках акции, направленной на поддержку местных фермеров и производителей, были представлены павильоны с различной продукцией — от мясных деликатесов до микрозелени.

Рязанцы получили возможность бесплатно попробовать продукты местных компаний. Приятным бонусом для гостей выставки стал розыгрыш товаров и продуктовой корзины.

Местную продукцию представили производители, среди которых компания по выращиванию микрозелени и съедобных цветов «Зелебоб», мясо, колбасы и мысные деликатесы предприятий «Раменский деликатес» и «Напалков», хлебобулочные изделия кулинарной лавки «Тесто», натуральные деревенские продукты ЛПХ «Ларец», мед от «Рязанской пчелы», разнотравье, чаи и варенье от бренда «Иван-чай Рязанский», кофе «Bravos», кондитерские изделия от «Сахаровара» и «Шоко Руа», «Романовские сыры» от семьи Романовых, посуда и аксессуары из дерева от «Кадомского Ремесленника», которые производит семья Чуйковых, а также десерт калинник, от Ассоциации кулинаров, который стал гастрономическим брендом Рязанского края.

«В условиях санкционного давления большое количество западных компаний, в том числе пищевой промышленности, покинуло рынок. Очень приятно, что нам удалось собрать множество фермеров и производителей из различных муниципалитетов Рязанской области: Пронского, Михайловского, Захаровского и других районов.

Самое главное, что представленные продукты питания сделаны из качественного сырья, не вредят здоровью, их можно смело рекомендовать к употреблению. Наша задача — познакомить народ с местными изделиями и создать для фермеров дополнительный инструмент для продвижения бренда, расширить клиентскую базу», — отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Артем Морозов.

Принявшие участие в ярмарке производители акцентируют свое внимание на сохранении рецептов Рязанского края, связанных с богатой историей нашего региона. При этом местные компании планируют расширяться, выходить за пределы области и увеличивать количество покупателей и партнеров.

Представительница компаний «Сахароваръ» и «Шоко Руа» рассказала, они имеют три музейных объекта с экскурсиями и мастер-классами: «Музей истории рязанского шоколада», «Музей истории рязанского леденца» и «Музей истории шоколада Шоко Руа».

Также на ярмарке представили посуду от местных производителей. Семейным делом по изготовлению деревянной утвари для кухни и не только занимаются супруги Инна и Николай Чуйковы.

«Мой супруг — мастер в третьем поколении. Мы чтим семейные традиции и сохраняем профессию, передающуюся по наследству. Изначально делали все для себя, дарили друзьям, а впоследствии это оказалось настолько востребованным, что постепенно появлялось все больше покупателей», — рассказала Инна.

Свою продукцию супруги отправляют по всей России, однако изделия востребованы и за пределами нашей страны. Компания имеет клиентов из Италии, Испании, Германии, Израиля и Венесуэлы.

«Рязанские бренды вполне могут конкурировать с ушедшими западными компаниями. У нас качественно, натурально и вкусно! Выращивают и производят собственными руками, тем более с любовью. Колбасы вон какие вкусные, да еще и калинник — символ родного края!» — поделилась впечатлениями посетительница ярмарки Светлана Вотинова.

Гости выставки отметили, что в Рязанской области открываются все больше магазинов местных производителей, продукция становится более доступной, теперь ее не приходится «искать с лупой».

В региональном отделении партии «Новые люди» отметили, что ярмарки будут проводиться в течение летнего периода с целью привлечения большего количества не представленных ранее фермеров, появятся также площадки для производителей других видов продукции.