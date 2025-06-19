В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Угрозу атаки БПЛА объявляли 19 июня в 3:20. В 13:39 ее отменили. Напомним, ночью и утром 19 июня над Рязанской областью сбили по два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, сообщал губернатор Павел Малков.