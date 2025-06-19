Россия сократила расходы на создание медикаментов

Михаил Мурашко также подчеркнул значительные изменения в регуляторной среде в сфере медицины. Например, была упрощена процедура регистрации лекарственных препаратов. «Стоимость разработки и вывода лекарственного препарата на рынок за последний год уменьшилась в три раза, а расходы на медицинские изделия — в два раза», — отметил министр здравоохранения.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что за последний год расходы на полный цикл создания лекарства — от разработки до вывода на рынок — сократились в три раза. Об этом пишет РИА Новости.

Он также подчеркнул значительные изменения в регуляторной среде в сфере медицины. Например, была упрощена процедура регистрации лекарственных препаратов.

«Стоимость разработки и вывода лекарственного препарата на рынок за последний год уменьшилась в три раза, а расходы на медицинские изделия — в два раза», — отметил Мурашко.