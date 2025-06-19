Над Рязанской областью сбили еще два беспилотника

В четверг, 19 июня, с 8:00 до 11:00 средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА — над территориями Рязанской и Астраханской областей и по одному БПЛА — над территориями Ивановской, Ростовской и Тульской областей. Ранее над Рязанской областью сбили еще два беспилотника.

Над Рязанской областью сбили еще два беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.

В четверг, 19 июня, с 8:00 до 11:00 средствами ПВО уничтожены семь украинских БПЛА: по два — над территориями Рязанской и Астраханской областей и по одному — над территориями Ивановской, Ростовской и Тульской областей.

Губернатор Павел Малков сообщил, что пострадавших и разрушений в регионе нет.

Ранее над Рязанской областью сбили еще два беспилотника.