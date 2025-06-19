Инспекторы ГАИ помогли ребенку, пострадавшему в ДТП в Рязанской области

Полицейские прибыли еще до приезда скорой и воспользовались укладкой для оказания первой помощи. Сотрудники ДПС наложили на раны повязку для защиты от грязи и инфекций. Прибывшая бригада медиков доставила пострадавшего в ОДКБ.