Инспекторы ГАИ помогли ребенку, пострадавшему в ДТП в Рязанской области
Полицейские прибыли еще до приезда скорой и воспользовались укладкой для оказания первой помощи. Сотрудники ДПС наложили на раны повязку для защиты от грязи и инфекций. Прибывшая бригада медиков доставила пострадавшего в ОДКБ.
Инспекторы ГАИ помогли ребенку, пострадавшему в ДТП в Рязанской области. Об этом пишет пресс-служба УМВД по региону.
Полицейские прибыли еще до приезда скорой и воспользовались укладкой для оказания первой помощи.
Сотрудники ДПС наложили на раны повязку для защиты от грязи и инфекций.
Прибывшая бригада медиков доставила пострадавшего в ОДКБ.