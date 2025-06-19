В Рязанской области девятилетний ребенок попал в ДТП на квадроцикле

ДТП случилось вечером 18 июня в селе Троица в Спасском районе. 9-летний рязанец, управляя квадроциклом «Редбул», съехал в кювет и врезался в забор. Мальчика с травмами госпитализировали в город Рязань в ДОКБ. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.