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Эксперты спрогнозировали понижение ключевой ставки до 15-16%
«На наш взгляд, будет, конечно, снижение. Будет вопрос, по какой траектории. Скажем так, мы видим траекторию — это примерно, в зависимости от того, как будут проявляться факторы проинфляционные, — 15-16% в конце года», — сказал Греф.

Эксперты спрогнозировали понижение ключевой ставки до 15-16% до конца года. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа.

«На наш взгляд, будет, конечно, снижение. Будет вопрос, по какой траектории. Скажем так, мы видим траекторию — это примерно, в зависимости от того, как будут проявляться факторы проинфляционные, — 15-16% в конце года», — сказал Греф.