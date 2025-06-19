Эксперты спрогнозировали понижение ключевой ставки до 15-16%

«На наш взгляд, будет, конечно, снижение. Будет вопрос, по какой траектории. Скажем так, мы видим траекторию — это примерно, в зависимости от того, как будут проявляться факторы проинфляционные, — 15-16% в конце года», — сказал Греф.

Эксперты спрогнозировали понижение ключевой ставки до 15-16% до конца года. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа.

«На наш взгляд, будет, конечно, снижение. Будет вопрос, по какой траектории. Скажем так, мы видим траекторию — это примерно, в зависимости от того, как будут проявляться факторы проинфляционные, — 15-16% в конце года», — сказал Греф.