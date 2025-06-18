В Рязани девять водителей лишили «прав» за зависимость от наркотиков

По данным прокуратуры, рязанцы состоят под диспансерным наблюдением в в наркологическом диспансере. Прокуратура района в судебном порядке добилась прекращения у указанных граждан права на управление транспортными средствами.

В Рязани девять водителей лишили «прав» за зависимость от наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, рязанцы состоят под диспансерным наблюдением в в наркологическом диспансере.

Прокуратура района в судебном порядке добилась прекращения у указанных граждан права на управление транспортными средствами.