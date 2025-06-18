Российским подросткам могут ограничить продажу питбайков

В письме указывают на увеличение числа ДТП с участием мотоциклов, включая питбайки, с начала летнего сезона, что часто приводит к серьезным последствиям. Метелев отмечает, что причиной аварий является недостаточный уровень навыков управления у несовершеннолетних водителей. Также подчеркивается, что в настоящее время любой человек, независимо от возраста и опыта вождения, может легально приобрести и использовать мотоцикл, включая спортивные модели.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил обращения к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву с предложением ввести новую норму, которая должна разрешить продажу мотоциклов и питбайков подросткам только при наличии документа, подтверждающего их обучение в специализированной спортивной организации. Об этом пишет ТАСС.

В письме указывают на увеличение числа ДТП с участием мотоциклов, включая питбайки, с начала летнего сезона, что часто приводит к серьезным последствиям. Метелев отмечает, что причиной аварий является недостаточный уровень навыков управления у несовершеннолетних водителей. Также подчеркивается, что в настоящее время любой человек, независимо от возраста и опыта вождения, может легально приобрести и использовать мотоцикл, включая спортивные модели.

Для снижения числа несчастных случаев среди подростков и обеспечения безопасного использования питбайков в спорте, предлагается ввести нормативное положение. Оно будет регулировать продажу и эксплуатацию мотоциклов, включая питбайки, несовершеннолетними только при наличии документа, подтверждающего их обучение в специализированных физкультурно-спортивных организациях. По мнению Метелева, такая мера позволит обеспечить необходимый уровень подготовки и контроля управления со стороны квалифицированных тренеров.

Напомним, ранее в Рязани подросток на питбайке попал в ДТП, его госпитализировали.