Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
23°
Срд, 18
21°
Чтв, 19
15°
ЦБ USD 78.51 -0.49 17/06
ЦБ EUR 90.94 0.93 17/06
Нал. USD 79.90 / 80.00 17/06 12:20
Нал. EUR 91.22 / 92.32 17/06 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
1 час назад
167
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
18 612
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
32 658
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
42 507
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Полиция рассказала подробности ДТП с подростком в Рязани
Авария случилась в понедельник, 16 июня возле дома № 14 на улице Связи. По предварительной информации, 67-летний житель Рязанского района за рулем автомобиля «Опель» столкнулся с питбайком «БСЕ» под управлением 14-летнего подростка. В результате происшествия несовершеннолетний мотоциклист с травмами обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появилось видео с места происшествия.

Полиция рассказала подробности ДТП с подростком в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась в понедельник, 16 июня возле дома № 14 на улице Связи. По предварительной информации, 67-летний житель Рязанского района за рулем автомобиля «Опель» столкнулся с питбайком «БСЕ» под управлением 14-летнего подростка.

В результате происшествия несовершеннолетний мотоциклист с травмами обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места происшествия.