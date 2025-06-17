Полиция рассказала подробности ДТП с подростком в Рязани

Авария случилась в понедельник, 16 июня возле дома № 14 на улице Связи. По предварительной информации, 67-летний житель Рязанского района за рулем автомобиля «Опель» столкнулся с питбайком «БСЕ» под управлением 14-летнего подростка. В результате происшествия несовершеннолетний мотоциклист с травмами обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появилось видео с места происшествия.

Полиция рассказала подробности ДТП с подростком в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась в понедельник, 16 июня возле дома № 14 на улице Связи. По предварительной информации, 67-летний житель Рязанского района за рулем автомобиля «Опель» столкнулся с питбайком «БСЕ» под управлением 14-летнего подростка.

В результате происшествия несовершеннолетний мотоциклист с травмами обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места происшествия.