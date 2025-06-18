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Депутат Госдумы назвал избыточным запрет на продажу алкоголя перед выпускными
Как отметил Даванков, временные ограничения на продажу алкоголя перед выпускными в регионах вводятся точечно. При этом, по его мнению, необходимости вводить такой запрет на федеральном уровне нет. Вице-спикер Госдумы считает, что на данный момент проблема продажи алкоголя несовершеннолетним точечно решается, поэтому федеральное законодательство «здесь не поможет». Он не исключил, что некоторые выпускники могли купить алкоголь заранее перед выпускными. По словам Даванкова, «в первую очередь, важно соблюдать законодательство о том, чтобы не продавать алкоголь несовершеннолетним».

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков назвал избыточным запрет на продажу алкоголя перед выпускными. Его слова передало 18 июня ТАСС.

Как отметил Даванков, временные ограничения на продажу алкоголя перед выпускными в регионах вводятся точечно. При этом, по его мнению, необходимости вводить такой запрет на федеральном уровне нет.

Вице-спикер Госдумы считает, что на данный момент проблема продажи алкоголя несовершеннолетним точечно решается, поэтому федеральное законодательство «здесь не поможет».

Он не исключил, что некоторые выпускники могли купить алкоголь заранее перед выпускными. По словам Даванкова, «в первую очередь, важно соблюдать законодательство о том, чтобы не продавать алкоголь несовершеннолетним».