ВТБ составил поколенческий портрет самозанятых

Миллениалы, родившиеся в 1981—1996 годах, стали драйвером роста самозанятости в России, большинство выбравших этот формат работы — мужчины, а в 2025 году ряды самозанятых стали пополнять дети поколения Alpha. ВТБ изучил поколенческий состав* среди своих клиентов и представил результаты накануне ПМЭФ-2025.

По данным банка, почти половина самозанятых (48%) — это поколение Y (1981-1996 гг. рождения). Выросшие в эпоху цифровых технологий, миллениалы ценят свободу и гибкий график, а онлайн-инструменты помогают им дистанционно вести дела. На втором месте — более опытное и прагматичное поколение X (1965-1980 гг.), составляющее 29%. Доля ищущего баланс между работой и личной жизнью поколение Z (1997-2010 гг.) — 16%, а бэби-бумеров (1946-1964 гг.) — всего 5%.

Есть среди самозанятых и представители «молчаливого поколения» (родившиеся до 1945 года). Самые старшие из них (90+) живут в Удмуртии и Ульяновской области, все они — женщины. Представители самого молодого поколения Alpha (2011-2024 гг.) стали появляться в банке в этом году — оформить самозанятость в России можно с 14 лет.

Чаще всего самозанятость выбирают мужчины (60%). Особенно это заметно в поколении зумеров: 64% самозанятых — парни и только 36% - девушки. Среди миллениалов и представителей поколения Х соотношение примерно одинаковое (60% мужчин, 40% женщин). У бумеров разрыв меньше (56% мужчин), так как женщины после выхода на пенсию тоже активно ищут возможность дополнительного заработка и самореализации.

«Самозанятые — это быстрорастущая и очень важная часть российской экономики. По нашим оценкам их число в 2026 году достигнет 20 млн человек. Мы видим, какой огромный вклад самозанятые вносят в развитие предпринимательства и считаем своей ключевой задачей создание комплексной системы поддержки, способствующей их росту и развитию», — отметил Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Востребованность услуг самозанятых растет — об этом говорит объем выплат клиентов среднего и малого бизнеса через сервис «Расчеты с самозанятыми». Только за первый квартал 2025 года он увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,3 млрд рублей (36 тысяч переводов). По прогнозам банка, по итогам 2025 года ожидается аналогичный рост. Чтобы упростить расчеты с самозанятыми, банк запустит автоматическую интеграцию с 1С, что позволит компаниям создавать платежные поручения и получать чеки прямо в учетной системе.

По данным банка, среди самозанятых встречаются не только репетиторы, консультанты, IT-специалисты, ремонтники, грузоперевозчики и косметологи, но и редкие специалисты. Они дают уроки каллиграфии, делают фамильные дипломы, доставляют раков, шьют амуницию для собак, создают восковые модели и музыкальные инструменты.

*Использованы общепринятые в России условные границы поколений для анализа общих тенденций.