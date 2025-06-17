В Рязани отремонтируют дороги на двух улицах

Согласно документам, ремонт на участках дорог по улице Вознесенская (от улицы Ленина до дома № 22 по улице Вознесенской) и по улице Введенская (от улицы Ленина до Полевой) завершат до 1 июля 2026 года. Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

На ремонт автомобильных дорог по улицам Вознесенская и Введенская выделили 62 миллиона 38 тысяч 271 рубль. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, ремонт на участках дорог по улице Вознесенская (от улицы Ленина до дома № 22 по улице Вознесенской) и по улице Введенская (от улицы Ленина до Полевой) завершат до 1 июля 2026 года.

Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

Напомним, до октября 2025 года в Рязани должны завершить капремонт дорог на 13 улицах, на который выделили 563 миллиона рублей.