В России рекордно подешевел iPhone 16e

Отмечается, что смартфон можно купить за 47 тысяч рублей. Напомним, iPhone 16e оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем и компактным корпусом. Среди прочих преимуществ бюджетного iPhone называется фирменный модем C1, благодаря чему гаджет поддерживает высокоскоростное соединение, а емкая батарея обеспечивает полный день работы на одной зарядке.