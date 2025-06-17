В России предложили отменить январские и майские каникулы

По словам инициатора проекта, выходные нужно заменить шестью сокращенными рабочими неделями (по три рабочих дня). Автор инициативы считает, что это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года. «Такой подход делает отдых регулярным, но управляемым, и позволяет бизнесу планировать деятельность без длительных простоев. Праздничные каникулы и продолжительные выходные — приятная передышка для сотрудников, но совокупные потери экономики от длительных январских и майских каникул могут достигать до 1% ВВП», — заключил инициатор.

В России предложили отменить январские и майские каникулы. Об этом пишет «Газета.Ru»

По словам инициатора проекта, выходные нужно заменить шестью сокращенными рабочими неделями (по три рабочих дня). Автор инициативы считает, что это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года.

«Такой подход делает отдых регулярным, но управляемым, и позволяет бизнесу планировать деятельность без длительных простоев. Праздничные каникулы и продолжительные выходные — приятная передышка для сотрудников, но совокупные потери экономики от длительных январских и майских каникул могут достигать до 1% ВВП», — заключил инициатор.