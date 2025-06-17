Рязанский завод вошел в состав нефтепромышленного кластера, созданного в Тамбовской области

Рязанский завод «Тяжпрессмаш» вошел в состав межрегионального промышленного кластера нефтегазового оборудования Тамбовской области, включенного в реестр Минпромторга РФ. Всего в его составе объединения 9 предприятий из Тамбовской, Воронежской, Челябинской и Рязанской областей. Компании реализуют совместный проект по выпуску импортозамещающей продукции для производства плунжерных насосов.

Рязанский завод вошел в состав нефтепромышленного кластера, созданного в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития.

Рязанский завод «Тяжпрессмаш» вошел в состав межрегионального промышленного кластера нефтегазового оборудования Тамбовской области, включенного в реестр Минпромторга РФ. Всего в его составе объединения 9 предприятий из Тамбовской, Воронежской, Челябинской и Рязанской областей.

Компании реализуют совместный проект по выпуску импортозамещающей продукции для производства плунжерных насосов.

Напомним, о создании кластера стало известно в феврале этого года.