В Тамбовской области могут создать нефтегазовый кластер, объединившись с Рязанью
В регионе планируют создание межрегионального нефтегазового кластера. Он должен объединить предприятия из Тамбовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Челябинской областей и Пермского края.
В Тамбовской области могут создать нефтегазовый кластер, объединившись с Рязанской областью. Об этом сообщает «
По данным издания, в Тамбовской области планируют создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа с объемом инвестиций свыше 20 млрд руб.
В регионе планируют создание межрегионального нефтегазового кластера. Он должен объединить предприятия из Тамбовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Челябинской областей и Пермского края.