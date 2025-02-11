В Тамбовской области могут создать нефтегазовый кластер, объединившись с Рязанью

В регионе планируют создание межрегионального нефтегазового кластера. Он должен объединить предприятия из Тамбовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Челябинской областей и Пермского края.