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Рязанец угнал автомобиль для сдачи в пункт приема вторсырья
В полицию обратился 24-летний житель Рязанского района и сообщил, о пропаже автомобиля «Форд», припаркованного из-за поломки на обочине на окраине областного центра. Свидетели описали машину, которая отбуксировала неисправное транспортное средство. По нему правоохранители нашли и задержали 45-летнего рязанца. Выяснилось, что он заметил оставленный автомобиль и на следующий день решил выручить за него денег, сдав в пункт приема вторсырья. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Рязанец угнал автомобиль для сдачи в пункт приема вторсырья. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 24-летний житель Рязанского района и сообщил, о пропаже автомобиля «Форд», припаркованного из-за поломки на обочине на окраине областного центра.

Свидетели описали машину, которая отбуксировала неисправное транспортное средство. По нему правоохранители нашли и задержали 45-летнего рязанца.

Выяснилось, что он заметил оставленный автомобиль и на следующий день решил выручить за него денег, сдав в пункт приема вторсырья.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.