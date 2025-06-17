Рязанец угнал автомобиль для сдачи в пункт приема вторсырья

В полицию обратился 24-летний житель Рязанского района и сообщил, о пропаже автомобиля «Форд», припаркованного из-за поломки на обочине на окраине областного центра. Свидетели описали машину, которая отбуксировала неисправное транспортное средство. По нему правоохранители нашли и задержали 45-летнего рязанца. Выяснилось, что он заметил оставленный автомобиль и на следующий день решил выручить за него денег, сдав в пункт приема вторсырья. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.