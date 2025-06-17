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Рязанцев предупредили об отключении горячего водоснабжения
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе 17 июня будет временно приостановлена ​​подача ресурса по следующим адресам: ул. Комбайновая дома 1/5, 2/7, 13, 13/1, 13/2;ул. Коломенская дома 1а, 3. Ориентировочно воду вернут потребителям в 17:00. Также с 17 по 30 июня в связи с проведением планово-профилактических работ будет отключена горячая вода по следующим адресам: Михайловское шоссе 240 к.1, 250 к.1, 250 к.2, 250 к.3, 250 к.4, 250 к.5, 250 к.6, 250 к.7; ул. Гайдара д. 1,3, 7, 9, 11, 13; Курортный пр.10; Октябрьский гор. 7, 8, 32. Ранее для жителей опубликовали график планового отключения ГВС на июль.

Рязанцев предупредили об отключении горячего водоснабжения. Об этом сообщает МУП «РМПТС».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе 17 июня будет временно приостановлена ​​подача ресурса по следующим адресам:

  • ул. Комбайновая дома 1/5, 2/7, 13, 13/1, 13/2;
  • ул. Коломенская дома 1а, 3.

Ориентировочно воду вернут потребителям в 17:00.

Также с 17 по 30 июня в связи с проведением планово-профилактических работ будет отключена горячая вода по следующим адресам:

  • Михайловское шоссе 240 к.1, 250 к.1, 250 к.2, 250 к.3, 250 к.4, 250 к.5, 250 к.6, 250 к.7; ул. Гайдара д. 1,3, 7, 9, 11, 13;
  • Курортный пр.10;
  • Октябрьский гор. 7, 8, 32.

Ранее для жителей опубликовали график планового отключения ГВС на июль.