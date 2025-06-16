Опубликован график планового отключения горячей воды в Рязани в июле

Горячую воду отключат из-за плановых профилактических работ. В список попали 445 адресов. Сроки проведения работ могут скорректировать по согласованию с горадминистрацией.

Опубликован график планового отключения горячей воды в Рязани в июле. Соответствующую информацию разместили в соцсетях городских теплосетей 16 июня.

Горячую воду отключат из-за плановых профилактических работ. В список попали 445 адресов. Сроки проведения работ могут скорректировать по согласованию с горадминистрацией.