В рязанском поселке Соколовка произошло ДТП с легковушкой и питбайком

Авария случилась на улице Связи. По данным портала, за рулем мотоцикла был несовершеннолетний, его госпитализировали. На месте также работал экипаж ДПС. Подробности произошедшего неизвестны.

В рязанском поселке Соколовка произошло ДТП с легковушкой и питбайком. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщает Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».

Авария случилась на улице Связи. По данным портала, за рулем мотоцикла был несовершеннолетний, его госпитализировали.

На месте также работал экипаж ДПС.

Подробности произошедшего неизвестны.