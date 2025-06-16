В рязанском поселке Соколовка произошло ДТП с легковушкой и питбайком
Авария случилась на улице Связи. По данным портала, за рулем мотоцикла был несовершеннолетний, его госпитализировали. На месте также работал экипаж ДПС. Подробности произошедшего неизвестны.
В рязанском поселке Соколовка произошло ДТП с легковушкой и питбайком. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщает Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
Авария случилась на улице Связи. По данным портала, за рулем мотоцикла был несовершеннолетний, его госпитализировали.
На месте также работал экипаж ДПС.
Подробности произошедшего неизвестны.