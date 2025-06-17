На улице Чкалова в Рязани завершили ремонт

Работы проходили на участке от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина протяженностью 472 метра. Дорога находится в центральной части города и ведет к библиотеке и двум детским садам. Также рядом расположен железнодорожный вокзал. Подрядчики на объекте заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали тротуары. Установили дорожные знаки и нанесли разметку. Ремонт завершили с опережением графика.

На улице Чкалова в Рязани завершили ремонт. Об этом сообщил региональный минтранс.

Работы проходили на участке от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина протяженностью 472 метра. Дорога находится в центральной части города и ведет к библиотеке и двум детским садам. Также рядом расположен железнодорожный вокзал.

Подрядчики на объекте заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали тротуары. Установили дорожные знаки и нанесли разметку. Ремонт завершили с опережением графика.

Фото: минтранс Рязанской области.