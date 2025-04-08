Движение общественного транспорта в Рязани изменится из-за ремонта
Работы проведут на улице Чкалова от пересечения с Первомайским проспектом до улицы Профессора Никулина с 10 апреля до 23 апреля. Проезд на участке будет закрыт. Движение городского пассажирского транспорта организуют по следующей схеме: автобусы маршрута № 2 при движении от начального остановочного пункта «Вокзал Рязань-2» в сторону Первомайского проспекта следуют по улицам Вокзальная — Первомайский проспект, далее по маршруту.
Движение общественного транспорта в Рязани изменится из-за ремонта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Работы проведут на улице Чкалова от пересечения с Первомайским проспектом до улицы Профессора Никулина с 10 апреля до 23 апреля.
Проезд на участке будет закрыт.
Движение городского пассажирского транспорта организуют по следующей схеме:
- автобусы маршрута № 2 при движении от начального остановочного пункта «Вокзал Рязань-2» в сторону Первомайского проспекта следуют по улицам Вокзальная — Первомайский проспект, далее по маршруту.
На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.