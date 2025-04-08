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Движение общественного транспорта в Рязани изменится из-за ремонта
Работы проведут на улице Чкалова от пересечения с Первомайским проспектом до улицы Профессора Никулина с 10 апреля до 23 апреля. Проезд на участке будет закрыт. Движение городского пассажирского транспорта организуют по следующей схеме: автобусы маршрута № 2 при движении от начального остановочного пункта «Вокзал Рязань-2» в сторону Первомайского проспекта следуют по улицам Вокзальная — Первомайский проспект, далее по маршруту.

Движение общественного транспорта в Рязани изменится из-за ремонта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Работы проведут на улице Чкалова от пересечения с Первомайским проспектом до улицы Профессора Никулина с 10 апреля до 23 апреля.

Проезд на участке будет закрыт.

Движение городского пассажирского транспорта организуют по следующей схеме:

  • автобусы маршрута № 2 при движении от начального остановочного пункта «Вокзал Рязань-2» в сторону Первомайского проспекта следуют по улицам Вокзальная — Первомайский проспект, далее по маршруту.

На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.