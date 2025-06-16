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В Рязанской области ввели карантинные зоны из-за западного цветочного трипса и бактериального ожога плодовых
Обследования охватили более 176 тысяч гектаров, включая тепличные комплексы, лесные массивы, плодовые сады и земли населенных пунктов. Для раннего выявления вредителей было установлено 555 феромонных ловушек. Результаты проверок показали наличие трех карантинных фитосанитарных зон общей площадью около 11 тысяч гектаров. Эти зоны были выявлены из-за опасных вредителей, таких как западный цветочный трипс и бактериальный ожог плодовых растений. Кроме того, специалисты обнаружили новый очаг заражения западным цветочным трипсом, в связи с чем на этой территории также была установлена карантинная зона.

Россельхознадзор провел масштабные мониторинговые исследования на территории Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обследования охватили более 176 тысяч гектаров, включая тепличные комплексы, лесные массивы, плодовые сады и земли населенных пунктов. Для раннего выявления вредителей было установлено 555 феромонных ловушек.

Результаты проверок показали наличие трех карантинных фитосанитарных зон общей площадью около 11 тысяч гектаров. Эти зоны были выявлены из-за опасных вредителей, таких как западный цветочный трипс и бактериальный ожог плодовых растений. Кроме того, специалисты обнаружили новый очаг заражения западным цветочным трипсом, в связи с чем на этой территории также была установлена карантинная зона.

Фото: региональный Россельхознадзор.