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В России хотят увеличить плату за потребление воды без счетчиков
Предлагается установить размер повышающего коэффициента для расчетов платы за воду без счетчиков равным трем. Помимо этого, документ ужесточает порядок расчета платы при несанкционированном или самовольном подключении к инженерным сетям. Возможность снижения платы может быть рассмотрена, если потребление воды рассчитано некорректно. Напомним, в 2025 году тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%.

В России хотят увеличить плату за потребление воды без счетчиков. Соответствующий проект постановления правительства разместил Минстрой, передало 16 июня «РИА Недвижимость».

Предлагается установить размер повышающего коэффициента для расчетов платы за воду без счетчиков равным трем.

Помимо этого, документ ужесточает порядок расчета платы при несанкционированном или самовольном подключении к инженерным сетям. Возможность снижения платы может быть рассмотрена, если потребление воды рассчитано некорректно.

Напомним, в 2025 году тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%.