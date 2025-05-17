В Госдуме заявили о повышении тарифов ЖКХ

Отмечается, что в 2025 году тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%, но размер повышения будет различаться в разных регионах. По словам Владимира Кошелева, это связано с уровнем инфляции и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в интервью в рамках форума «Россия — Исламский мир» в Казани заявил о повышении тарифов ЖКХ. Об этом он 17 мая сообщил ТАСС.

Отмечается, что в 2025 году тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%, но размер повышения будет различаться в разных регионах.

По словам Владимира Кошелева, это связано с уровнем инфляции и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.