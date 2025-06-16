Тамбовчанин погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-5 в Рязанской области

Напомним, трагедия случилась днем 14 июня на 326-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе., 52-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак» под управлением 56-летнего жителя Челябинской области. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появилось видео с места.

Тамбовчанин погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-5 в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, трагедия случилась днем 14 июня на 326-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе., 52-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак» под управлением 56-летнего жителя Челябинской области.

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места.