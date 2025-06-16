Тамбовчанин погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-5 в Рязанской области
Напомним, трагедия случилась днем 14 июня на 326-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе., 52-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак» под управлением 56-летнего жителя Челябинской области. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появилось видео с места.
Тамбовчанин погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-5 в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Напомним, трагедия случилась днем 14 июня на 326-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе., 52-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак» под управлением 56-летнего жителя Челябинской области.
Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с места.